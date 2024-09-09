Hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Adıyaman’da hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, M.K., idaresindeki 61 AAY 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Mevkiinde takla atarak şarampole yuvarlandı.
Meydana gelen kazada araç sürücüsü M.K. ile araçta bulunan ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.