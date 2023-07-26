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Hafif ticari araç taklalar attı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 17:46
  • Giriş: 26.07.2023 17:46
  • Güncelleme: 26.07.2023 17:46
Kaynak: İHA
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Hafif ticari araç taklalar attı: 2 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari aracın taklalar atarak boş bir tarlaya yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emirhan D., idaresindeki 35 ZC 535 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde taklalar atarak boş tarlaya yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü Emirhan D., ile araçta bulunan Beyzanur K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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