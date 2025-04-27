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Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.04.2025 19:50
  • Giriş: 27.04.2025 19:50
  • Güncelleme: 27.04.2025 19:50
Kaynak: DHA
Hafif ticari araç, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Serhat YILMAZ/GEYVE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Geyve ilçesinde TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında D-650 kara yolu Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Geyve istikametinden Adapazarı yönüne giden orman yangın işçisi E.Ö. (26) idaresindeki 34 GF 5763 hafif ticari araç, 11 DY 552 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada E.Ö. ve yanındaki Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personeli Ümit Akyel (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ümit Akyel (23), doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. E.Ö.’nün sağlık durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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