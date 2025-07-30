Hafif ticari araç, TIR'a çarptı; 1'i ağır, 2 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari araçta sıkışan sürücü Tarık K. (23) ile yanındaki arkadaşı Engin D. (24) yaralandı. Sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Alibeyköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya doğru giden Tarık K. yönetimindeki 16 KJU 67 plakalı hafif ticari araç, önünde giden Cemil Ö. (36) idaresindeki 03 ADR 098 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Sürücü ile yanındaki arkadaşı Engin D. araçta sıkışıp yaralandı. İhbarla bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiyeciler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Tarık K. ve Engin D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Tarık K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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