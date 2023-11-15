Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı

Karaman’da hafif ticari aracın arkadan çarptığı traktördeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karaman-Mersin karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.İ.A. yönetimindeki 33 AGM 874 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyretmekte olan M.K. (57) idaresindeki 70 AF 642 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan N.K. (51) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 kişi ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.