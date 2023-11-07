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Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 11:10
  • Giriş: 07.11.2023 11:10
  • Güncelleme: 07.11.2023 11:10
Kaynak: İHA
Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı

Muş’ta hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. 

Alınan bilgilere göre, kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Konukbekler beldesinde meydana geldi.

Ramazan Solmaz yönetimindeki 07 FLS 73 plakalı hafif ticari aracın 62 AC 314 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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