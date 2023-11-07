Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı
Kaynak: İHA
Muş’ta hafif ticari aracın traktöre arkadan çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Muş-Bingöl kara yolu üzerindeki Konukbekler beldesinde meydana geldi.
Ramazan Solmaz yönetimindeki 07 FLS 73 plakalı hafif ticari aracın 62 AC 314 plakalı traktöre arkadan çarpması sonucu, 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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