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Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı

Ajans Haberleri
  • 09.08.2023 16:13
  • Giriş: 09.08.2023 16:13
  • Güncelleme: 09.08.2023 16:13
Kaynak: İHA
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Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı

Amasya’da hafif ticari aracın traktöre çarptığı trafik kazasında aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Taşova ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Özdemir’in (40) kullandığı hafif ticari araç, ışıklı kavşakta Salim Alkan’ın (71) kullandığı traktöre çarptı. Kazada ticari araçta bulanan Melike(5), Medine(13), Asiye(36), Satu(75) ve Mustafa Özdemir(82) yaralandı. 

Yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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