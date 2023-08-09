Hafif ticari araç traktöre çarptı: 2’si çocuk 5 yaralı
Kaynak: İHA
Amasya’da hafif ticari aracın traktöre çarptığı trafik kazasında aynı aileden 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, Taşova ışıklı kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrettin Özdemir’in (40) kullandığı hafif ticari araç, ışıklı kavşakta Salim Alkan’ın (71) kullandığı traktöre çarptı. Kazada ticari araçta bulanan Melike(5), Medine(13), Asiye(36), Satu(75) ve Mustafa Özdemir(82) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.