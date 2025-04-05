Hafif ticari araç traktörle çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da hafif ticari aracın traktörle çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Beyyazı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A.U. idaresindeki 03 AGP 790 plakalı tır henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü G.Ş. (45) yönetimindeki 03 AS 051 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada traktör sürücüsü ile yanında bulunan H.T., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.