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Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 20.08.2023 14:51
  • Giriş: 20.08.2023 14:51
  • Güncelleme: 20.08.2023 14:51
Kaynak: İHA
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Hafif ticari araç yayaya çarptı: 1 yaralı

Adıyaman’da, hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Adıyaman Adliyesi karşı tarafında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Nisa A’ya, Mehmet E., idaresindeki 02 FY 328 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Meydana gelen kazada yaya Nisa A., hafif şekilde yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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