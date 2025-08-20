Hafif ticari araç, yol silindirine çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Halit YILMAZ/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki yol silindirine çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Duralidayılı köyü yakınında meydana geldi. Çekerek'ten Sorgun yönüne giden Nuri Şanlı (73) yönetimindeki 06 EY 0564 plakalı hafif ticari araç, park halindeki yol silindirine çarparak tarlaya savruldu. Hurdaya dönen otomobildeki Fermude Şanlı (69) hayatını kaybetti, sürücü Nuri Şanlı yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Şanlı’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)
