Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hafif ticari araç Zap suyuna yuvarlandı; 1 kişi kurtarıldı, kayıp kişiler için çalışma başlatıldı

Ajans Haberleri
  • 26.12.2025 09:10
  • Giriş: 26.12.2025 09:10
  • Güncelleme: 26.12.2025 09:10
Kaynak: DHA
Hafif ticari araç Zap suyuna yuvarlandı; 1 kişi kurtarıldı, kayıp kişiler için çalışma başlatıldı

Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyuna uçtu. Araçtaki bir kişi ekipler tarafından bot yardımıyla yaralı olarak çıkarılırken, kayıp diğer kişilere ulaşmak için çalışmalar sürdürülüyor.

Kaza, saat 23.30'da Hakkari- Van karayolunun 7'inci kilometresindeki Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den Van istikametine giden sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, yaklaşık 300 metre yükseklikten Zap Suyu'na yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma, AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçtan bir kişiyi yaralı olarak çıkarırken, kayıp diğer kişilerin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Bu arada vatandaşlar da ellerindeki fenerlerle su kenarında arama çalışmalarına destek verdi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol