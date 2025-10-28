Hafif ticari araca çarpmamak için sürücüsünün ani fren yaptığı motosiklet devrildi

Şerife Serap KARA/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA'da Kürşad A., ara sokaktan kavşağa giren hafif ticari araca çarpmamak için ani fren yaptığı motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merzifon ilçesi Taştan Sönmez Caddesi Öğretmen Evi Kavşağı'nda meydana geldi. Kürşad A. ara sokaktan çıkıp kavşakta dönüş yapmak isteyen Cemalettin C. yönetimindeki 05 ADM 547 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için yönetimindeki 05 AEK 080 plakalı motosikletiyle ani fren yaptı. Bu sırada motosiklet devrildi, Kürşad A. sürüklenip yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Kürşad A. Merzifon Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Kürşad A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI