Hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı; o anlar kamerada

Kaza, saat 09.00 sıralarında, İslampaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Kutlu idaresindeki 53 ABD 353 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Köse’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada takLa atıp, zemine düşen Köse ağır yaralandı. Köse, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Ali Köse’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gözaltına alınan sürücü emniyete götürülürken, kaza anı çevreden geçen bir minibüsün araç içi kamerasına yansıdı. Görüntüde; yolcu almak için yol kenarında duran minibüsün solundan yola çıkan yayaya, hızla gelen hafif ticari aracın çarptığı anlar yer aldı.