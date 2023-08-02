Hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı 79 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.





Edinilen bilgiye göre, N.V. (55) idaresindeki 06 DET 705 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan F.B.’ye (79) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.B., kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Araç sürücüsü N.V. ise gözaltına alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.