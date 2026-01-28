Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hafif ticari aracın şarampole devrildiği kaza kamerada

Ajans Haberleri
  • 28.01.2026 11:29
  • Giriş: 28.01.2026 11:29
  • Güncelleme: 28.01.2026 11:29
Kaynak: DHA
Hafif ticari aracın şarampole devrildiği kaza kamerada

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)-MERSİN'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın manevra sonrası şarampole devrildiği kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 25 Ocak'ta ilçeye bağlı Çamalan Mahallesi Güzeloluk mevkisinde meydana geldi. Hafif ticari aracıyla seyreden Hüseyin B., karşı yönden gelen ve sürücüsünün şerit değiştirdiği otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrası yoldan çıkan hafif ticari araç, şarampole devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 2'si çocuk 6 kişi araçtan çıkarılırken, 3 yaralı ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol