Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza kamerada

Ali Sencer ARSLAN-Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)-ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Tahir Bostan'a (78) hafif ticari aracın çarptığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 20 Kasım'da Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi Örencik Mahallesi’nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye Tahir Bostan'a, İ.A. (53) idaresindeki 67 ACF 440 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazanın etkisi ile yola savrulan Bostan için sağlık ekiplerine haber verildi. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bostan tedavisi sonrası taburcu edildi. Kaza, Bostan'a ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Bostan, hastaneye gelen sürücü İ.A.'nın burada kendisine, "Kredi çekemedim. Dalgındım, kusura bakmayın" dediğini ailesine anlattığı öğrenildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI