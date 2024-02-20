Hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Karaman’da hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi üzerinde bulunan Mumlu Kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. yönetimindeki 70 EY 855 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç ile M.K. idaresindeki 70 ABZ 238 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü kaza yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından araçlar yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.