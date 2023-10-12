Hafif ticari araçla çarpışan motosikletli yaralandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze ilçesi Güney Yanyol Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. idaresindeki 41 APV 728 plakalı motosiklet ile D.K idaresindeki 41 G.K 537 plakalı Fiat marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.