Hafif ticari araçla kamyon çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

Şerife Serap KARA/GÜMÜŞHACIKÖY (Amasya), (DHA)- AMASYA'nın Gümüşhacıköy ilçesinde hafif ticari aracın kamyonla çarpıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Gümüşhacıköy ilçesi Keltepe mevkisinde meydana geldi. Osman K.’nin kullandığı 05 KL 275 plakalı hafif ticari araç, Karayollarına ait Nevzat K. idaresindeki 06 BZE 405 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan Şaban Geyik, Süleyman Kurt, Nihat Kurt ve Şahin Kurt olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler Nevzat K. ve Osman K., yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, ölen 4 kişinin de cenazeleri olay yerindeki işlemlerin ardından hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

