Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Samet Kilci hayatını kaybetti, arkasındaki Mustafa Dalgıç ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Samet Kilci yönetimindeki plakasız motosiklet, Hakan Karalıoğlu yönetimindeki 17 AAJ 454 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kilci ile arkasındaki Mustafa Dalgıç, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Samet Kilci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan Dalgıç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI