Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kaynak: İHA
Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Kanun Ay’ın kullandığı motosiklet, Ulualan mevkii Sanayi Mahallesi Hurdacılar sitesi kavşağından D-400 Karayolu yan yola çıkmakta olan Kemal Kara’nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.