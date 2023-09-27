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Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.09.2023 11:11
  • Giriş: 27.09.2023 11:11
  • Güncelleme: 27.09.2023 11:11
Kaynak: İHA
Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza; Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Kanun Ay’ın kullandığı motosiklet, Ulualan mevkii Sanayi Mahallesi Hurdacılar sitesi kavşağından D-400 Karayolu yan yola çıkmakta olan Kemal Kara’nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

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