Hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde motosiklet ile hafif ticarin aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyetsiz olduğu belirlenen yaralı sürücüye, ehliyetsiz, sigortasız motosiklet kullanmaktan ve kullandırmaktan motosiklet sahibine yazılan cezayla birlikte toplam 27 bin TL ceza kesildi.

Ajans Haberleri 17.05.2024 09:53 Giriş: 17.05.2024 09:53

Güncelleme: 17.05.2024 09:53 Kaynak: İHA

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