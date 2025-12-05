Hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Samet Kilci'nin (35) ardından beraberindeki Mustafa Dalgıç (18) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında, Dalyan Mahallesi'nde meydana geldi. Balıkçılık yapan Samet Kilci yönetimindeki plakasız motosiklet, Hakan Karalıoğlu yönetimindeki 17 AAJ 454 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kilci ile arkasındaki Mustafa Dalgıç, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Samet Kilci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Dalgıç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahalelere rağmen Mustafa Dalgıç da aynı gün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kazanın ardından gözaltına alınan hafif ticari araç sürücüsü Hakan Karalıoğlu'nun polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

