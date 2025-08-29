Hafif ticari araçların çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Dişli beldesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.Ş., idaresindeki 03 AAC 513 plakalı hafif ticari araç kavşakta henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü N.U., yönetimindeki 03 KD 712 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada N.U. ve M.S., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.