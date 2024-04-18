Hafifi ticari araç, aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde hafif ticari aracın refüjdeki aydınlatma direğine çarptığı kazada, Ali Köse (68) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Değirmenköy mevkisinde meydana geldi.

Yümel Şahin’in (62) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada Şahin ve yanındaki Ali Köse ile Fatih Çiftçi (54) yaralandı.

Çağırılan ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Ali Köse, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.