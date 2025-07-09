Hafıza ekseninde kolektif üretim

Kültür Sanat Servisi

Cumhuriyet tarihinin en önemli sanayi atılımlarından biri olan Sümerbank, 92’nci kuruluş yıldönümünü 11-12 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek etkinliklerle Beykoz Kundura’da kutlayacak. Program; sergilerden atölyelere, söyleşilerden arşiv ziyareti, sergi turuna kadar uzanan geniş bir içerikle ziyaretçilere erken Cumhuriyet Dönemi mirası olan Sümerbank’ın hafızasını tazeleyen bir deneyim sunacak.

11 Temmuz’da “Kundura’nın Hafızası: Bir Fabrika’ya Sığan Dünya” rehberli sergi turuyla başlayacak etkinlikler, 12 Temmuz’da atölyeler ve söyleşilerle sürecek. “Bellek ve Lezzet Buluşmaları” başlığı altında, 1971 tarihli Sümerbank dergisinden alınan tariflerle Çerkez Tavuğu ve Prenses Salatası hazırlanacak. Deri cüzdan tasarımı ve fotoğraf nakış atölyeleri, üretim ve hatırlama pratiklerini bir araya getirecek.

Fabrika’nın eski marangozhane binasında gün boyu çocuk atölyeleri devam edecek. Fabrika emeklileri ile sergi turunda üretim ve sosyo-kültürel hayat tanıklarından dinlenecek ardından Fabrika’nın kreşine geçilip burada Sümerbank kreşlerine dair anılar paylaşılacak. Etkinlik kapsamında M. Hakan Koçak ve İsmet Akça ile “Beykoz Kundura” kitap söyleşisi gerçekleştirilecek, kitabın yazım süreci yazar ve editor tarafından ele alınacak.