Hafızanın dokusu nakışla canlanıyor

Kültür Sanat Servisi

212 Photography Istanbul’da ‘Eve Dönüş Yolları’ sergisiyle yer alan genç sanatçı Damla Sandal, hafızayı nakış ve fotoğrafla işleyerek festival kapsamında Studio Karaköy’de kültür-sanat izleyicisiyle buluşacak. İstanbul’a geldiğinden bu yana çeşitli mekanlardan insan fotoğrafları topladığını belirten Sandal, “Geçmişte yaşamış gitmiş ve fotoğrafları şehrin dört bir yanına dağılmış bu insanların yüzlerine dikkatlice bakmakla başladı her şey. Hikayelerini merak ederken bu ortaya saçılmışlığın hüznünü de yaşadım bir yandan. Ama elimde tuttuğum fotoğrafla hüznü çağrıştıran şeyler yapmak istemediğime emindim. Bu yüzleri toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları gibi mesele edindiğim konuların savunucuları, hatırlatıcıları haline getirmek gibi bir hayalim oldu zamanla” dedi.

Sanatçı, üniversite yıllarından beri sahaflardan topladığı, tanıştığı kişilerin aile albümlerinden ve arşivlerden seçtiği fotoğrafları işlediği festival kapsamındaki bu sergide ilk defa kendi aile albümümden bir fotoğrafa da yer verdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Bu sergi özelinde ilk kez kendi aile albümümden bir fotoğraf işledim. Annem ve kuzeninin gençlik dönemlerinde çektirdikleri bir fotoğraf bu. Aynı zamanda ilk kez bu kadar büyük boyda bir işimle yer alıyorum. Bunca yıl tanımadığım insanların peşine düştükten sonra kendi ailemle ilgili de merak ettiğim kısımlar olduğunu fark ettim. Bu merakımı dizginlemeye çalışıyorum yaptığım işlerle. İzmir’deki akrabalarımla görüşmeler yapıyor aile tarihimin bulanık kalmış kısımlarını netleştirmeye çalışıyorum. Yeni sergilerimde kendi ailemden kadın portrelerine yer vermek gibi bir isteğim var” dedi. İstanbul’da fotoğraf ve yaratıcı disiplinlerle buluşan 212 Photography İstanbul, 13 Ekim 2024’e kadar 30’a yakın mekanda uzun sergi ve etkinliklerle devam edecek.