Hafızanın zaman aşımı yok

Ardahan Göle’de bulunan Cemil Kırbayır Kültür Evi’nde "Hafızanın zaman aşımı yok" başlıklı etkinlik gerçekleşecek.

Etkinlik, 12 Ekim Cumartesi 11.00-17.00 arasında düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında müzik ve şiir dinletisinin yanı sıra söyleşi ile çocuklar için atölye de düzenlenecek.

Etkinlikte Zeynep Altıok Akatlı, Haydar Ergülen ve Erdal Güney de yer alacak.