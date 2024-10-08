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Hafızanın zaman aşımı yok

Zeynep Altıok Akatlı, Haydar Ergülen ve Erdal Güney “Hafızanın zaman aşımı yok” etkinliğinde bir araya gelecek.

Güncel
  • 08.10.2024 11:59
  • Giriş: 08.10.2024 11:59
  • Güncelleme: 08.10.2024 12:02
Kaynak: Haber Merkezi
Hafızanın zaman aşımı yok

Ardahan Göle’de bulunan Cemil Kırbayır Kültür Evi’nde "Hafızanın zaman aşımı yok" başlıklı etkinlik gerçekleşecek.

Etkinlik, 12 Ekim Cumartesi 11.00-17.00 arasında düzenlenecek.

Etkinlik kapsamında müzik ve şiir dinletisinin yanı sıra söyleşi ile çocuklar için atölye de düzenlenecek.

Etkinlikte Zeynep Altıok Akatlı, Haydar Ergülen ve Erdal Güney de yer alacak.

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