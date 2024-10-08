Hafızanın zaman aşımı yok
Zeynep Altıok Akatlı, Haydar Ergülen ve Erdal Güney “Hafızanın zaman aşımı yok” etkinliğinde bir araya gelecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Ardahan Göle’de bulunan Cemil Kırbayır Kültür Evi’nde "Hafızanın zaman aşımı yok" başlıklı etkinlik gerçekleşecek.
Etkinlik, 12 Ekim Cumartesi 11.00-17.00 arasında düzenlenecek.
Etkinlik kapsamında müzik ve şiir dinletisinin yanı sıra söyleşi ile çocuklar için atölye de düzenlenecek.
Etkinlikte Zeynep Altıok Akatlı, Haydar Ergülen ve Erdal Güney de yer alacak.