"Hafızanın zaman aşımı yok”

1980'de Ardahan'da güvnlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra kaybedilen Cemil Kırbayır için bir buluşma düzenlendi.

‘Cemil Kırbayır’ın ailesi ve dostları’ tarafından düzenlenen “Hafızanın zamanaşımı yok” adlı buluşmada Kadıköy Atölye de çocuk atölyesi düzenledi.

Şiir dinletisi ve forum yapılan buluşmaya Gazeteci ve Yazar Zeynep Altınok, Müzisyen Erdal Güney, Şair Haydar Ergülen’in yanı sıra SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş, SOL Parti’den Leyla Koçüzüm, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Levent Tüzel ve çok sayıda siyasetçi katıldı.

Forumda yapılan konuşmada buluşmaların her yıl kadınları, çocukları ve gençlerle bir araya gelerek geleneksel hale getirilmesi, Cemil Kırbayır’ı ve onunla birlikte yurttaşları hatırlatmanın öneminin altı çizildi. Konuşmada, Cemil Kırbayır Kültür Evi’nin kültür sanat merkezi olarak herkesin sahipleneceği bir üretim alanı olarak yoluna devam edeceği belirtildi.