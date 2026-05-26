Hafızası silinen kentte var olma çabası

Kentsel dönüşüm adı altında yürütülen süreç, İstanbul’un hafıza mekanlarını birer birer rant sahasına çevirmeye devam ediyor. Tozkoparan’da zorla kesilen elektrikler, Kirazlıtepe’de yıkılan yuvalar ve Fikirtepe’de gökyüzünü delen ‘beton’lar… İktidarın ‘estetik’ ve ‘deprem hazırlığı’ maskesiyle sunduğu bu tablo, sermaye için devasa bir kâr transferinden başka bir anlam taşımıyor. Yeşil alanların yerini alan lüks rezidanslar, mahalle kültürünü değil, mahalleliyi o topraklardan söküp atıyor.

Bugün Tozkoparan’dan Kirazlıtepe’ye, Kirazlıtepe’den Fikirtepe’ye uzanan hatta, o ortak yaşamın yerinde yeller esiyor. Yeşil dalların yerini vinç kolları, kuş seslerinin yerini beton mikserleri aldı. Kentsel dönüşüm sonrası bu mahallelerde kutlama değil, binlerce insanın hak arayışı var.

‘YARI AÇIK CEZAEVİ AVLUSUNA BENZEDİ’

İstanbul’un Güngören ilçesinde yer alan Tozkoparan Mahallesi de bu yıkımdan payını alan yerlerden biri. Burada kentsel dönüşüm serüveni, 2020 yılında bölgenin riskli alan ilan edilmesiyle hukuki ve toplumsal tartışmalar eşliğinde başladı. 20 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Tozkoparan ve çevresi ‘‘riskli alan’’ ilan edildi. Mahalledeki yapıların bir kısmının sağlam olduğu iddialarıyla bölge halkı karara itiraz etti. Hak sahipleri tarafından projenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle pek çok dava açıldı. Ancak buna rağmen, yargı süreci henüz sonlanmadan belediye ekiplerinin mahalledeki su ve doğal gaz hizmetlerini kesmesi büyük tepki topladı. Altyapı kesintilerinin ardından bölgede yoğun polis müdahalesi gerçekleşti. Koçbaşıyla kapıları kırılan mülk sahipleri bir daha evlerine geri dönemedi. Verilere göre, süreç içinde yaklaşık 164 bin metrekarelik alan tamamen boşaltıldı.

O günden bugüne mücadelesini sürdüren 70 yaşındaki Mahmut Halis, 1983’ten beri Güngören’in Tozkoparan Mahallesi’nde ikamet ediyor. Bölgenin hemen her dönemine şahit olan Halis, “Buralar hep tarlaydı” sözünün yaşayan örneklerinden biri. Ona göre semt hiçbir dönem bu kadar kötü bir süreçten geçmedi. Halis, zorla kentsel dönüşüme sokulan bölgede aslında bir “rantsal dönüşüm” yapıldığını kaydederek başlıyor anlatmaya: “Eskiden çevre güzeldi, yeşildi; ağaçlar, parklar vardı… Komşuluk ilişkilerimiz üst düzeydi. Birbirimizin kapısını rahatça çalabilirdik. Şimdi kimin gelip gittiği belli değil. Beş katlı binalardan 11 katlı binalara geçtik. Sitenin içine girdiğinizde sadece gökyüzüyle muhatap oluyorsunuz. Yaşadığımız yer yarı açık cezaevi avlusuna benziyor.’’

Doğal dokunun tamamen bozulduğunu anlatan Halis, eski yeşilin de yok edildiğini söylüyor ve ekliyor: ‘‘Şimdi kimseyi tanımıyor. Komşuluk ilişkileri yok denecek kadar azaldı. İnsanların talepleri doğrultusunda gerçekleşen bir kentsel dönüşüm değil, tamamen ranta dayalı bir dönüşüm oldu.’’

‘20 TL’LİK AİDATTAN 3 BİN TL’LİK KISKACA’

Ömer Kiriş ise 52 yıldır yaşadığı Tozkoparan’dan kentsel dönüşümle nasıl “kovulduğunu” anlatıyor. Koçbaşıyla kapısı kırılarak evinden zorla çıkarılan ve bir daha mahallesine geri dönemeyen Kiriş, eski Tozkoparan’ı şu sözlerle yâd ediyor:

“Zamanında burası çok çocuklu aileler için inşa edilmişti. Kaçak göçek bir yer değildi. Ama biz rant hırsıyla yıkıldık. Buradaki en büyük talihsizliğimiz, tapularımızın saçak izdüşümü olmasıydı. Bunu bilen yürütme erki, tamamen o yerleri imara açmak için yok etti. 40’a yakın insan kentsel dönüşümün yarattığı stres ve sağlık sorunları nedeniyle süreç içinde hayatını kaybetti, mahallenin son halini bile göremedi. Yanlış anlaşılan bir şey var: Biz kentsel dönüşüme temelden karşı çıkmadık; biz barınma hakkımıza sahip çıktık. Eskiden mahellede maçlar olurdu, yazlık kışlık sinemalarımız vardı, spor kulüplerinin turnuvalarına giderdik; müthiş bir komşuluk bağı vardı. Ama şu anda birbirini tanımayan, asansörde karşılaştığında sadece ‘iyi akşamlar’ deyip geçen insanların olduğu bir yere dönüştü. Tozkoparan’da eskiden 20 TL aidat ödemekten kaçınanlardan şimdi 3 bin TL aidat isteniyor. Ekonomik gücü olmayanlara dolaylı olarak ‘kalk git’ deniyor. Mücadelemiz bitmedi, hâlâ direniyoruz.’’

Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Engin Akgüzel (ortadaki) ve Başkan Yardımcısı Menderes Yavuz, kentsel dönüşüm sürecini BirGün’e anlattı.

BİR DİĞER ADRES: FİKİRTEPE…

Bir diğer dönüşüm adresi de Fikirtepe... İstanbul Kadıköy’e bağlı Fikirtepe’de kentsel dönüşüm süreci, 2005’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bölgeyi ‘‘Özel Proje Alanı’’ ilan etmesiyle resmiyet kazanmıştı.

Yıllara yayılan bu uzun süreçte yaşanan kronolojik kırılmalar ise şöyle gerçekleşti: 2007’de bölgenin imar planlarına ilk kez "Kentsel Dönüşüm Alanı" ibaresi eklendi. 2011 Ocak ayında İBB tarafından onaylanan yeni planla Fikirtepe’ye 4.14 gibi oldukça yüksek bir imar emsali (inşaat hakkı) tanındı.

Bu yüksek oran, yüzlerce müteahhit firmanın hak sahipleriyle anlaşmak üzere bölgeye akın etmesine yol açtı. 2012’de Türkiye genelinde 6306 sayılı ‘‘Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi’’ Kanunu yürürlüğe girdi. 2013’te Fikirtepe resmi olarak ‘‘Riskli Alan’’ ilan edildi ve yetki İBB’den Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na geçti. 2014 - 2018 yılları arasında bölge adalar bazında parsellere bölündü.

Firmalar ile vatandaşlar arasında imza toplama yarışları başladı. Ancak bazı firmaların mali güçlerinin yetersiz olması, bazılarının ise iflas etmesi nedeniyle inşaatlar yarım kaldı, şantiyeler terk edildi. Binlerce insan evini boşalttığı için kiracı durumuna düştü ve taahhüt edilen kira yardımları ödenemez hale geldi.

Fikirtepe kamuoyunda ‘‘yılan hikayesi’’ ve ‘‘beton mağdurları’’ kavramlarıyla anılmaya başladı. 2020’de dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sürece doğrudan müdahale edeceğini ve yarım kalan projelerin TOKİ ile Emlak Konut GYO eliyle tamamlanacağını açıkladı. Ardından tüm ‘‘Yerinde dönüşüm istiyoruz’’ taleplerine rağmen bölgede hızlıca tahliyeler yapıldı.

2022’de Bakanlık koordinesinde ‘‘Yeni Fikirtepe’’ projesi adı altında altyapı, geniş yollar ve sosyal donatı alanlarını da içeren devasa bir şantiye süreci başlatıldı. 2024 - 2026 arasında inşa edilen 11 bin 729 bağımsız bölüm tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Teslim aşamasında büyük sıkıntılar yaşandığını kaydeden mülk sahipleri, kendilerine zorla devir sözleşmesi dayatıldığını ifade ediyor.

İtiraz yollarının tamamen kapatıldığını belirten Yeni Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği Başkanı Engin Akgüzel, eski Fikirtepe’yi şu sözlerle anlatıyor:

‘‘Burada insan ilişkileri çok sağlamdı, herkes birbirini tanırdı. Evler iki üç katlıydı, bahçeleri vardı... Buranın insanı genel olarak lüks yerlerde yaşamayan, kendi halinde, dar gelirli yurttaşlardı. Geriye dönük baktığımızda burası hep sistematik bir plan dahilinde bu noktaya sürüklendi. Mülkünü satıp gidenler, kahrından vefat edenler oldu. O dönemde herkesin evinin önünde bir ağaç yükselirdi. Kentsel dönüşüm başladığında ilk iş o ağaçları kestiler, ardından sosyal hayatı öldürdüler. Ben doğma büyüme buralıyken, nihayetinde buradan gitmek zorunda kalanlardanım.’’

Dernek Başkan Yardımcısı Menderes Yavuz ise tamamlanan lüks yapılarda da sorunların bitmediğini ifade ediyor. Bölgede derin bir sınıfsal ve sosyolojik ayrışma yaşandığına dikkat çeken Yavuz, tehlikeye şu sözlerle işaret ediyor: "Fikirtepe’de gelecekte ne olacak sorusu çok önemli. Emlak Konut arsa sahiplerine paylaşım yaparken, eski arsa sahiplerinin blokları ile kendi sattığı lüks dairelerin bloklarını birbirinden tamamen ayırdı. Peki bu ne demek? Çok ciddi bir sosyolojik kırılma yaşanacak. Yarın öbür gün ‘Onlar Fikirtepelilerin blokları, bunlar elitlerin blokları’ diye bir ayrışma doğacak. Bu durum mahalle içinde büyük bir kutuplaşmaya sebep olacak. Bloklar arasında ciddi fiyat ve nitelik farkları olacak; Fikirtepelilerin oturduğu daireler daha değersiz kılınacak. En başta konuşulması ve itiraz edilmesi gereken tehlike tam olarak budur."