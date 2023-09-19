Hafize Gaye Erkan'dan 'kesik' yemişti: Gizem Uzuner, TCMB'den istifa etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı olarak atadığı Hafize Gaye Erkan'ın, haziran ayında görevden aldığı İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner, sosyal medya hesabından istifasını açıkladı. Uzuner, "Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum" dedi. Uzuner, kariyerini özel sektörde sürdüreceğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, haziran ayında görevden aldığı İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Gizem Uzuner, aylar sonra istifasını açıkladı.

Uzuner, sosyal medya X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Bundan sonraki kariyerini özel sektörde sürdüreceğini belirten Uzuner, "Adresimi yakın zamanda sizlerle paylaşacağım" dedi.

Uzuner'in istifa açıklamasının tamamı şöyle:

"Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum. Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilerime, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü çalışanlarına ve İdare Merkezi’ndeki tüm mesai arkadaşlarıma, danışman olarak görevimi sürdürdüğüm kısa sürede desteğini esirgemeyen tüm TCMB mensuplarına çok teşekkür ederim. Özel sektörde sürdüreceğim bundan sonraki kariyer durağıma dair adresimi yakın zamanda sizlerle paylaşacağım."

Devlete hizmet olarak görüp kabul ettiğim ve bir yılı aşkın süredir görev aldığım Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan bu ay itibarıyla istifa ederek ayrılmış bulunuyorum. Ömürlük deneyimler edindiğim bu yolculuğuma eşlik eden tüm yöneticilerime, İletişim ve Dış İlişkiler Genel… — Gizem Uzuner (@gizemuzuner_) September 18, 2023

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, mayıs ayında yapılan seçimleirn ardından Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'nun yerine atadığı Hafize Gaye Erkan, göreve başlamasının ardından haziran ayında, İletişim ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüten Gizem Uzuner’i görevden almıştı. Erkan, Uzuner'in yerine Dünya Gazetesi Haber Koordinatörü Kerim Ülker'i getirmişti.