Hafize Gaye Erkan, Erdoğan'ın ABD ziyaretinde ortaya çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kuruluna katılmak için ABD'ye gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York şehrindeki Türkevi'ni ziyaret etti.

Erdoğan'ın Türkevi ziyaretinde dikkat çeken bir isim de yer aldı.

Merkez Bankası'nın eski Başkanı Hafize Gaye Erkan, Erdoğan'ı Türkevi'nde karşılayın isimlerden birisi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ABD'nin New York şehrindeki Türkevi girişinde sevgi gösterileriyle karşılandı https://t.co/jnKySNHHbL — AA Canlı (@AACanli) September 22, 2024

İSTİFA ETMİŞTİ

Türkiye'nin ilk kadın Merkez Bankası Başkanı olarak 8 Haziran 2023'te göreve başlayan Hafize Gaye Erkan, geçtiğimiz şubat ayında görevden affını isteyerek istifa etmişti.

İstifa eden Hafize Gaye Erkan, babasına ilişkin iddialarla gündeme gelmişti.

Merkez Bankası çalışanı Büşra Bozkurt, CİMER’e yaptığı şikayetle Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığını iddia etmişti.

Sözcü gazetesine konuşan Bozkurt, kendisi gibi onlarca Merkez Bankası çalışanının Erol Erkan tarafından mağdur edildiğini öne sürerek şunları ifade etmişti:

“CİMER’e ilettiğim şikayetlerin hiçbiri yalan değil, eksik bile. Ben ekmeğinin peşinde bir çalışanım ve ekmeğim yetkisiz bir kişinin talimatıyla elimden alındı. Makam arabasıyla her gün bankaya gelen, başkanlık makamının bulunduğu 9’uncu katta yetkisiz talimatlar yağdıran Erol Erkan’ın bütün görüntüleri kamera kayıtlarında mevcut.“

Hafize Gaye Erkan, istifa açıklamasında, "Son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikasti kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için, Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.