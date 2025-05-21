Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesine hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.G.K. yönetimindeki 06 GC 8362 plakalı hafriyat kamyonu, Terbizek Köyü yakınlarında hafriyat dökümü sırasında şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada sürücü M.G.K. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.