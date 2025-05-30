Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 30.05.2025 12:06
  • Giriş: 30.05.2025 12:06
  • Güncelleme: 30.05.2025 12:07
Kaynak: İHA
Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. (52), idaresindeki hafriyat kamyonu Adıyaman Örenli Mahallesi Şelale Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ahmet K, yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucunda yaralı Ahmet K., kamyon içerisinden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol