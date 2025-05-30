Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Adıyaman’da hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet K. (52), idaresindeki hafriyat kamyonu Adıyaman Örenli Mahallesi Şelale Mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ahmet K, yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin kurtarma çalışmaları sonucunda yaralı Ahmet K., kamyon içerisinden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.