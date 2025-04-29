Hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrilmeye ramak kala duvarda asılı kaldı

Hatay’da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrilmeye ramak kala duvarda asılı kaldı.

Kaza, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi’nde yaşandı. Bölgedeki taş ocağından çakıl çeken Man marka 06 EIU 114 plakalı hafriyat kamyonu, aşırı tonajla birlikte sürücüsünün kontrolünden çıktı ve elektrik direğine çarptı. Kamyon, park halindeki 31 AIR 83 Hyundai marka otomobilin üzerine devrilmeye ramak kala duvarda asılı kalarak durmayı başardı. Yaralanmanın olmadığı kazada kamyonda ve otomobilde hasar oluştu.