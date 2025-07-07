Hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde hafriyat kamyonu ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında kırsal Halhalca Mahallesi yolunda meydana geldi. Elnur B. (38) yönetimindeki 43 AAZ 575 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Burhan Ç.’nin (54) kullandığı 16 ABL 426 plakalı hafriyat kamyonuyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Elnur B. ile yanındaki babası Mehmet B. (63) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)
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