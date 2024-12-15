Hafta sonları taksi şoförlüğü yapan üniversite öğrencisi, trafikteki tartışmada öldürüldü

Konya Teknik Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mobilya ve Dekorasyon Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi olan 20 yaşındaki Eren Peker, Karataş ilçesinde trafikte tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü.

Karatay ilçesi Alaaddin Bulvarı'nda, aldığı müşteriyi taksiyle gideceği yere götürmek için yola çıkan Eren Peker ile başka bir araç sürücüsü arasında 'yol verme' nedeniyle tartışma yaşandı. Yoluna devam eden Peker, müşterisini bırakıp saat 01.30 sıralarında Topraklık Caddesi’ndeki trafik ışıklarına geldiğinde diğer sürücü aracıyla önünü kesti. Araçtan inen üç kişi, taksideki Peker'e saldırıp, bıçakladı.

Kanlar içinde kalan Peker aracından inip çevreden yardım isterken, şüpheliler ise araçlarına binip uzaklaştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Peker, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

ÇOCUK YAŞTA BABASINI KAYBETMİŞTİ

Üniversite öğrencisi Eren Peker'in, hafta sonları harçlığını çıkartmak için eğitim gördüğü okulunun yakınında bulunan 5 yıldızlı bir otelin önündeki taksi durağında şoförlük yaptığı öğrenildi. Aslen Karamanlı olan Peker'in, çocuk yaşta babasını kaybettiği, Konya'da bir yurtta kaldığı öğrenildi.

SALDIRGANLAR YAKALANMADI

Eren Peker'in cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketi Karaman'a gönderildi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.