Hafta sonu Adana'da hava nasıl olacak? (11–12 Ekim 2025 Adana Hava Durumu)

Ekim ortasına yaklaşırken Adana’da hafta sonu planı yapanların aklındaki soru belli: Sıcaklıklar düşecek mi, yağmur gelecek mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre kentte 11–12 Ekim tarihleri arasında güneşli, ılık ve açık bir hava bekleniyor. İşte detaylı hava tahmini…

CUMARTESİ ADANA HAVA DURUMU: GÜNEŞLİ VE ILIK

11 Ekim Cumartesi günü Adana’da hava az bulutlu ve güneşli geçecek. En düşük sıcaklık 15 derece, en yüksek sıcaklık ise 27 derece olarak ölçülecek. Gün boyunca hafif rüzgâr ve düşük nem oranı sayesinde hava oldukça konforlu olacak. Sabah saatlerinde serinlik hissedilse de öğle saatlerinden itibaren sıcaklıklar yeniden yükseliyor.

PAZAR ADANA HAVA DURUMU: HAVA AÇIK, SICAKLIKLAR BENZER

12 Ekim Pazar günü de Adana’da yağış beklenmiyor. Hava yine açık ve güneşli, sıcaklıklar 16 ila 26 derece arasında seyredecek. Gün içinde rüzgâr zaman zaman hafif esecek, nem oranı ise %60 civarında olacak. Açık hava etkinlikleri, yürüyüş veya piknik planları için ideal bir gün olacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU ADANA HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi: Güneşli – 15/27°C

Güneşli – 15/27°C 12 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu – 16/26°C

Genel değerlendirme: Yağış yok, hava açık ve sıcaklıklar mevsim normallerinde. Adana’da hafta sonu bahar havası yaşanacak.

Adana’da bu hafta sonu yağışsız, güneşli ve ılık bir hava bekleniyor. Cumartesi ve Pazar günleri sıcaklıklar 26–27 derece civarında seyredecek. Deniz kenarında yürüyüş yapmak veya açık havada vakit geçirmek isteyenler için son derece uygun bir hafta sonu olacak.