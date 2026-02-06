Hafta sonu Ankara'da hava nasıl olacak? 7-11 Şubat 2026 Ankara 5 günlük hava durumu

Başkentte hafta sonu planı yapanların en çok merak ettiği konulardan biri Ankara hava durumu oldu. 5 günlük tahmine göre Ankara’da hafta sonu yağışlı hava etkili olacak ve sıcaklıklar kademeli olarak düşecek. İşte 7-11 Şubat 2026 Ankara 5 günlük hava durumu detayları.

7-11 ŞUBAT 2026 ANKARA HAVA DURUMU TABLOSU

Tarih Hadise En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 07 Şubat Cumartesi Yağmurlu 5 11 08 Şubat Pazar Yağmurlu 4 10 09 Şubat Pazartesi Bulutlu 3 9 10 Şubat Salı Yağmurlu 3 7 11 Şubat Çarşamba Yağmurlu 2 10

HAFTA SONU ANKARA’DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara hafta sonu hava durumu verilerine göre 7 Şubat Cumartesi günü yağmur bekleniyor. Sıcaklık 5°C ile 11°C arasında olacak.

8 Şubat Pazar günü de yağış devam ediyor. Sıcaklık 4°C’ye kadar düşerken gün içinde 10°C seviyesine çıkması bekleniyor.

HAFTA İÇİ ANKARA HAVA DURUMU

Hafta başında hava kısmen bulutlu görünüyor. Ancak Salı ve Çarşamba günleri yağış yeniden etkili olacak. Sıcaklıklar özellikle sabah saatlerinde düşük seyredecek.

9 Şubat Pazartesi

Bulutlu hava bekleniyor. Sıcaklık 3-9°C aralığında.

10 Şubat Salı

Yağmurlu hava ile birlikte sıcaklık 3-7°C arasında.

11 Şubat Çarşamba

Yağış devam ederken sıcaklık 2-10°C aralığında olacak.

Hafta sonu Ankara’da hava nasıl olacak?

7 ve 8 Şubat tarihlerinde Ankara’da yağmurlu hava beklenmektedir.

Ankara’da en düşük sıcaklık kaç derece olacak?

5 günlük tahmine göre en düşük sıcaklık 2°C olarak görülmektedir.

Ankara’da yağmur hangi günler var?

7, 8, 10 ve 11 Şubat tarihlerinde yağış beklenmektedir.

7-11 Şubat 2026 Ankara hava durumu tahminine göre hafta sonu yağışlı bir hava etkili olacak. Hafta ortasına doğru sıcaklıkların düşmesiyle birlikte serin hava hissedilecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara karşı hazırlıklı olunması öneriliyor.