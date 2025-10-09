Hafta sonu Ankara’da hava nasıl olacak? (11–12 Ekim 2025)

Ankara’da hafta sonu planı yapacak vatandaşların aklındaki soru belli: Soğuk mu olacak, güneş mi açacak? Meteoroloji verilerine göre başkentte 11–12 Ekim tarihlerinde güneşli fakat serin bir hava etkili olacak. İşte ayrıntılı tahminler...

CUMARTESİ: GÜNEŞLİ AMA SERİN

11 Ekim Cumartesi günü Ankara’da hava parçalı bulutlu ve güneşli geçecek. En düşük sıcaklık 6 derece, en yüksek sıcaklık ise 17 derece olacak. Gün boyunca hafif rüzgârlar bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesi nedeniyle kalın giyinmekte fayda var.

PAZAR: HAVA BİRAZ DAHA SOĞUYOR

12 Ekim Pazar günü hava yine açık ve güneşli, ancak biraz daha soğuk olacak. En düşük sıcaklık 5 derece, en yüksek sıcaklık 15 derece ölçülecek. Sabah saatlerinde hafif don riski bulunurken, özellikle açık alanlarda sabah yürüyüşü yapacakların dikkatli olması öneriliyor.

HAFTA SONU ÖZETİ

11 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu – 6/17°C

12 Ekim Pazar: Güneşli – 5/15°C

Genel değerlendirme: Yağış beklenmiyor, ancak hava oldukça serin ve kuru olacak.

SOĞUK AMA GÜNEŞLİ BİR HAFTA SONU

Ankara’da bu hafta sonu yağışsız ama soğuk bir hava bekleniyor. Gün içinde güneş yüzünü gösterse de, sabah ve akşam saatlerindeki düşük sıcaklıklar nedeniyle montsuz çıkmak pek mümkün değil.