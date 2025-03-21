Hafta sonu Ankara’da hava nasıl olacak? (22-23 Mart 2025 Hava Durumu)

Ankara’da hafta sonu hava sıcaklıkları dalgalanmaya devam ediyor. 22 Mart Cumartesi ve 23 Mart Pazar günlerinde kentte soğuk hava etkili olacak. İşte detaylı hava tahmini:

22 MART CUMARTESİ HAVA DURUMU

En Düşük Sıcaklık: -3°C

-3°C En Yüksek Sıcaklık: 11°C

11°C Hava Durumu: Çok bulutlu ve yer yer rüzgarlı bir gün bekleniyor. Sabah saatlerinde don riski bulunuyor. Gün içinde sıcaklıklar 11 dereceye kadar yükselecek.

23 MART PAZAR HAVA DURUMU

En Düşük Sıcaklık: 0°C

0°C En Yüksek Sıcaklık: 16°C

16°C Hava Durumu: Pazar günü sıcaklık artışı yaşanacak. En yüksek sıcaklık 16 dereceye ulaşırken, gece saatlerinde sıcaklık 0 dereceye kadar düşecek.

ANKARALILAR İÇİN ÖNERİLER

Cumartesi sabah erken saatlerde dışarı çıkacaklar için kalın kıyafetler önerilir.

Pazar günü havanın biraz daha ısınmasıyla birlikte bahar havası hissedilecek, ancak akşam saatlerinde serinlik devam edecek.

Açık hava planları olanlar için Pazar günü daha uygun bir gün olabilir.

Bu hafta sonu Ankara’da havanın genel olarak soğuk başlayıp Pazar günü ısınması bekleniyor.

Dışarı çıkmayı planlayanlar, hava koşullarına uygun şekilde giyinmeli ve sıcaklık değişimine dikkat etmelidir.