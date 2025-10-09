Hafta Sonu Antalya’da hava nasıl olacak? (11–12 Ekim 2025)

Turizmin başkenti Antalya’da hafta sonu planı yapanlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) hava tahminlerini paylaştı. Şehri 11–12 Ekim tarihleri arasında güneşli, sıcak ve yazı aratmayan bir hava bekliyor. Peki sıcaklıklar kaç derece olacak, denize girmek mümkün mü? İşte detaylar...

ANTALYA CUMARTESİ HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi günü Antalya’da az bulutlu ve bol güneşli bir hava hâkim olacak. En düşük sıcaklık 17 derece, en yüksek sıcaklık ise 28 derece ölçülecek. Gün boyunca nem oranı yüksek, rüzgâr ise hafif esintili olacak. Sahil bölgelerinde hissedilen sıcaklık 30 dereceye kadar çıkabilir. Deniz keyfi yapmak isteyenler için mükemmel bir gün olacak.

ANTALYA PAZAR HAVA DURUMU

12 Ekim Pazar günü de hava güneşli ve sıcak olacak. Sıcaklık değerleri değişmiyor: en düşük 18, en yüksek 28 derece. Gün içinde rüzgâr hafif esecek. Hafta sonunun son gününde piknik, yürüyüş, deniz veya açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam oluşacak.

ANTALYA HAFTA SONU HAVA DURUMU ÖZETİ

11 Ekim Cumartesi: Az bulutlu, 17/28°C

Az bulutlu, 17/28°C 12 Ekim Pazar: Güneşli, 18/28°C

Güneşli, 18/28°C Genel değerlendirme: Yağış beklenmiyor. Antalya’da hafta sonu boyunca ılık ve yazı andıran bir hava hâkim olacak.

MGM verilerine göre Antalya’da bu hafta sonu hava açık, güneşli ve yazdan kalma olacak. Sıcaklıkların 28 derece civarında seyretmesiyle birlikte deniz suyu sıcaklığı da yüksek kalacak. Kıyı kesimlerinde yazlık giysilerle gezmek mümkün olacak, ancak gece saatlerinde hafif serinlik hissedilebilir.