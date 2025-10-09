Hafta sonu Bursa’da hava nasıl olacak? (11–12 Ekim 2025)

Hafta sonu planı yapan Bursalıların en çok merak ettiği konu belli: Yağmur sürecek mi, yoksa güneş mi açacak? Meteoroloji verilerine göre Bursa’da Cumartesi günü yağış bekleniyor, Pazar günü ise güneş yüzünü gösterecek. İşte 11–12 Ekim 2025 tarihli detaylı hava tahmini…

CUMARTESİ BURSA HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi günü Bursa’da aralıklı yağmurlar etkili olacak. En düşük sıcaklık 10 derece, en yüksek sıcaklık ise 18 derece ölçülecek. Günün büyük bölümünde kapalı bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde kısa süreli sağanak geçişleri görülebilir. Vatandaşların şemsiyesiz dışarı çıkmamaları öneriliyor.

PAZAR BURSA HAVA DURUMU

12 Ekim Pazar günü yağmur yerini güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Sıcaklıklar 9 ila 19 derece arasında seyredecek. Güneşli hava sayesinde şehirde daha ılıman bir atmosfer oluşacak. Pazar günü açık hava yürüyüşleri, doğa gezileri ve aile aktiviteleri için oldukça uygun olacak.

HAFTA SONU BURSA HAVA DURUMU

11 Ekim Cumartesi: Yağmurlu – 10/18°C

Yağmurlu – 10/18°C 12 Ekim Pazar: Güneşli – 9/19°C

Güneşli – 9/19°C Genel değerlendirme: Cumartesi serin ve yağışlı, pazar günü ise güneşli ve ılık bir hava bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ AÇIK HAVA ETKİNLİKLERİ İÇİN İDEAL

Bursa’da bu hafta sonu Cumartesi günü yağışlı, Pazar günü ise açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Hafta sonu planı yapanlar için en uygun gün Pazar görünüyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken, Cumartesi günü serin havaya karşı tedbirli olmakta fayda var.