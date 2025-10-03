Hafta sonu futbolseverlerin kaçırmaması gereken 5 maç

Bu hafta sonu (4-5 Ekim) Türkiye ve Avrupa’nın beş büyük liginde nefesler tutulacak.

Süper Lig’de Galatasaray-Beşiktaş derbisi başrolde; Premier Lig’de ise Chelsea-Liverpool, Serie A’da Juventus-Milan, Bundesliga’da Eintracht Frankfurt-Bayern Münih ve LaLiga’da Sevilla-Barcelona karşılaşmaları zirve hattını doğrudan etkileyecek.

İşte bu hafta sonu futbolseverlerin kaçırmaması gereken 5 maç:

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ (SÜPER LİG)



Yer: Rams Park

Tarih: 4 Ekim Cumartesi, saat 20:00.

Yayıncı: beIN Sports

CHELSEA - LIVERPOOL (PREMIER LEAGUE)



Yer: Stamford Bridge

Tarih: 4 Ekim Cumartesi, saat 19:30

Yayıncı: beIN Sports

JUVENTUS - MILAN (SERİE A)

Yer: Allianz Stadyum

Tarih: 5 Ekim Pazar, saat 21:45

Yayıncı: S Sport 2 & S Sport Plus, Tivibu Spor 1.

EINTRACHT FRANKFURT - BAYERN MUNIH (BUNDESLİGA)

Yer: Deutsche Bank Park

Tarih: 4 Ekim Cumartesi, saat 19:30 TSİ

Yayıncı: S Sport Plus, Tivibu Spor

SEVILLA - BARCELONA (LA LIGA)



Yer: Ramón Sánchez Pizjuán

Tarih: 5 Ekim Pazar, saat 22:00

Yayıncı: S Sport & S Sport Plus.