Hafta sonu futbolseverlerin kaçırmaması gereken 5 maç
Türkiye’de futbol izleyicilerinin gözü cumartesi akşamı oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisinde olacak. Avrupa ligleri de önemli karşılaşmalara sahne olacak.
Bu hafta sonu (4-5 Ekim) Türkiye ve Avrupa’nın beş büyük liginde nefesler tutulacak.
Süper Lig’de Galatasaray-Beşiktaş derbisi başrolde; Premier Lig’de ise Chelsea-Liverpool, Serie A’da Juventus-Milan, Bundesliga’da Eintracht Frankfurt-Bayern Münih ve LaLiga’da Sevilla-Barcelona karşılaşmaları zirve hattını doğrudan etkileyecek.
İşte bu hafta sonu futbolseverlerin kaçırmaması gereken 5 maç:
GALATASARAY - BEŞİKTAŞ (SÜPER LİG)
Yer: Rams Park
Tarih: 4 Ekim Cumartesi, saat 20:00.
Yayıncı: beIN Sports
CHELSEA - LIVERPOOL (PREMIER LEAGUE)
Yer: Stamford Bridge
Tarih: 4 Ekim Cumartesi, saat 19:30
Yayıncı: beIN Sports
JUVENTUS - MILAN (SERİE A)
Yer: Allianz Stadyum
Tarih: 5 Ekim Pazar, saat 21:45
Yayıncı: S Sport 2 & S Sport Plus, Tivibu Spor 1.
EINTRACHT FRANKFURT - BAYERN MUNIH (BUNDESLİGA)
Yer: Deutsche Bank Park
Tarih: 4 Ekim Cumartesi, saat 19:30 TSİ
Yayıncı: S Sport Plus, Tivibu Spor
SEVILLA - BARCELONA (LA LIGA)
Yer: Ramón Sánchez Pizjuán
Tarih: 5 Ekim Pazar, saat 22:00
Yayıncı: S Sport & S Sport Plus.