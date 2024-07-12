Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Yağışların özellikle kuzey ve iç kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. Hafta sonu İzmir ve İstanbul'da ise yağmur beklenmiyor.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'yi etkisine alan yağışların yurdun kuzey ve iç kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Batı Karadeniz’in iç kesimleri Bilecik, Kütahya, Eskişehir ve Ankara'nın kuzey ve batısında yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Edirne dışında Marmara bölgesi, kıyı Ege ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzey ile batısı ve Karadeniz bölgesinde yağışlar devam edecek.

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YAĞIŞLAR HAFTA SONU DEVAM EDECEK

Hafta sonu yağışların güney ve batı kesimlerde etkili olacak. Cumartesi günü Marmara’nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve batısı ile yine Karadeniz bölge genelinde yağışlar alacak. Pazar ve pazartesi günü ise yağışların yurdun doğu kesimlerinde gerçekleşmesini bekleniyor.

3 BÜYÜK İLDE HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların Ankara ve İstanbul'da yer yer devam edecek. Başkentte cuma ve cumartesi günü yağış olacak. Cuma günü kuzey ve batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. İstanbul’da bugün devam edecek yağışlar hafta sonu ara verecek. İzmir’de cuma günü yağış olacak ancak hafta sonu yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı 36 ile 37 derece arasında olacak.