Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre hafta sonuna doğru yurt genelinde sıcaklıklar yükselse de yeni haftada soğuk hava dalgası yurdun genelinde etkili olacak.

MGM'nin verilerine göre ülkenin geneli parçalı ve çok bulutlu, (Muğla hariç) Ege kıyılarının; Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batman ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzey kesimlerinin ise yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Batman çevreleri ve Diyabakırın kuzey kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Haftalık Hava Tahmini

🗓️(15-21 Şubat 2025)

Doğu bölgelerde mevsim normalleri altında, iç ve batı kesimlerinde normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının, Salı günü kuzey kesimlerden başlamak üzere hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/95K5O3EVv2 — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 14, 2025

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi uyarıları yapıldı.

İSTANBUL'DA HAVA NASIL?

Meteoroloji'nin aktardığı bilgilere göre İstanbul'da hem hafta sonunun hem yeni haftanın ilk günlerinin yağışlı geçmesi bekleniyor. Salı günü ise karla karışık yağmur bekleniyor.