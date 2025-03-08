Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine yakın seyredecek.

Meteoroloji'nin verilerine göre 3 büyük ilde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:

İstanbul:

Cumartesi: Az Bulutlu 5°C 15°C

Pazar: Az Bulutlu 6°C 14°

Ankara:

Cumartesi: Puslu 2°C 18°C



Pazar: Puslu 4°C 19°C

İzmir:

Cumartesi: Az Bulutlu 9°C 19°C

Pazar: Parçalı Bulutlu 10°C 19°C

BAZI BÖLGELERDE DON UYARISI

Bazı bölgeler için don ve çığ tehlikesi uyarısı yapan MGM'nin verilerine göre hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek.

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.