Hafta sonu hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. İstanbul'da gündüz 15 derece olan sıcaklık Ankara ve İzmir'de 19'a kadar yükselecek. Öte yandan Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için çığ ve heyelan tehlikesi uyarısı yaptı.
Hafta sonu yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerine yakın seyredecek.
Meteoroloji'nin verilerine göre 3 büyük ilde hava sıcaklıkları şu şekilde olacak:
İstanbul:
Cumartesi: Az Bulutlu 5°C 15°C
Pazar: Az Bulutlu 6°C 14°
Ankara:
Cumartesi: Puslu 2°C 18°C
Pazar: Puslu 4°C 19°C
İzmir:
Cumartesi: Az Bulutlu 9°C 19°C
Pazar: Parçalı Bulutlu 10°C 19°C
BAZI BÖLGELERDE DON UYARISI
Bazı bölgeler için don ve çığ tehlikesi uyarısı yapan MGM'nin verilerine göre hava sıcaklıkları Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve yurttaşların dikkatli dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
📆8 Mart 2025 Cumartesi— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) March 8, 2025
⚠️Buzlanma, Don ve Çığ Tehlikesi Uyarısı!
🌡️Hava Sıcaklığı: Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/NCVQtFoKlj