Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta sonuna ilişkin hava durumu raporunu yayımladı.

Cumartesi günü yurdun büyük kısmında sağanak yağış beklenirken, pazar günü ise sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek.

MGM verilerine göre, 20 Nisan Cumartesi günü Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun kuzey kesimleri başta olmak üzere çok sayıda bölgede aralıklı sağanak yağış etkili olacak. İstanbul, Bursa, Balıkesir, Eskişehir ve Ankara’da yerel kuvvetli yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, ani su baskınlarına karşı vatandaşları uyarırken, özellikle akşam saatlerinde rüzgarın da kuvvetlenmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR NEREDE ETKİLİ OLACAK?

MGM'den yapılan açıklamada, "Yağışların, Ankara’nın kuzey ve doğusu, Çankırı, Bolu’nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevreleri ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat!" denildi.

19 Nisan 2025 Cumartesi

☔Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/N8aBF0n0zD — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) April 19, 2025

21 Nisan Pazar günü ise soğuk hava dalgası etkisini artıracak. Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da sıcaklıkların 6-8 derece kadar düşmesi öngörülüyor. Trakya’dan başlayarak doğuya doğru ilerleyen serin hava, pazar günü yurdun büyük kısmında etkili olacak. Güneydoğu Anadolu dışında kalan tüm bölgelerde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü ile birlikte, zaman zaman hafif yağış geçişleri yaşanabileceği belirtiliyor.