Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, hafta sonunda Türkiye genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yurt genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak, ancak bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağışlar görülecek.

Hafta sonu boyunca özellikle güney ve iç kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde öğleden sonra kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL?

İstanbul'da az bulutlu ve açık hava bekleniyor, sıcaklık 28 derece civarında olacak. Bursa'da da benzer şekilde açık hava ve 31 derece sıcaklık öngörülüyor.

İzmir'de ise sıcaklık 36 dereceye kadar çıkacak.

Ankara'da parçalı bulutlu hava ve 29 derece sıcaklık bekleniyor.



