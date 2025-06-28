Hafta sonu hava nasıl olacak?

Bu hafta sonu Türkiye genelinde cumartesi günü sıcak hava ve güneş hakim olacak. Pazar günü ise kuzey ile iç kesimlerde yağış bekleniyor; sıcaklık düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre pazar günü Marmara, Karadeniz, ve İç ile Doğu Anadolu’da sağanak ve gök gürültülü sağanak ihtimali bulunuyor.

İstanbul ve Ankara’da da sıcaklıklar düşüşe geçecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklık 26 dereceye kadar çıkarken, gece saatlerinde 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Hafif serinlik, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilecek.

İstanbul’da ise hafta sonu açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklık 31 dereceye kadar çıkarken, pazar günü sıcaklık 30 derecenin altına düşecek.